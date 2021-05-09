الأهلي المصري يعلن قائمته لمباراة الزمالك في الدوري

المصدر: د ب ا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم غد الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة سعد سمير ومحمود كهربا ووالتر بواليا بعد غيابهم عن المباراة الماضية، فيما استبعد كل من علي معلول وكريم نيدفيد ومحمد محمد محمود وجونيور أجايي وحمدي فتحي للإصابة.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‎

ودخل الفريق معسكرا مغلقا لفرض مزيد من التركيز داخل صفوف الفريق قبل المباراة المهمة.

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