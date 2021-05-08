الجماهير المصرية تترقب القمة الثانية في رمضان

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تترقب الجماهير المصرية القمة الثانية في رمضان بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، المقررة الإثنين المقبل، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز،وتحمل المباراة الرقم 122 في تاريخ مواجهات الناديين بالدوري، وهي قمة رمضانية جديدة، تقام خلال أقل من شهر واحد على قمة 18 أبريل، والتي انتهت لصالح الأهلي 2 - 1، وتمسك اتحاد الكرة بتعيين حكام محليين للمباراة، ويعد الثنائي الدولي أمين عمر وإبراهيم نور الدين، هما الأقرب.

ويسعى كارتيرون، مدرب الزمالك تأكيد الصدارة وتوسيع فارق النقاط مع منافسه إضافة إلى تعويض الخسارة الماضية أمام الأهلي، فيما يسعى موسيماني مدرب الأهلي، لتأكيد سيطرة فريقه على مباريات القمة، بعد أن فاز في مباراتين سابقتين، إحداهما بالدوري والأخرى في نهائي دوري أبطال أفريقيا،ويتصدرالزمالك ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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