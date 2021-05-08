اتحاد الكرة المصري يرفض التمييز في استقدام الحكام الأجانب

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

نفى أحمد مجاهد، رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراف الاتحاد في خطاب رسمي للنادي الأهلي بوجود أخطاء تحكيمية، وأوضح أنه لا يمكن إنكار وجود أخطاء، لكنها أخطاء بشرية تحدث في جميع أنحاء العالم، كما تحدث في كل مباريات الدوري وليس الأهلي فقط، وقال: اتحاد الكرة قرر إسناد المباريات للحكام المصريين، لأنهم الأفضل في القارة الأفريقية وأفضل من بعض حكام الدول الكبرى، ونرفض التمييز بين الأندية بشأن قدرة بعضها على سداد رسوم استقدام حكام أجانب، وفقاً للوائح، وآخرين لا يقدرون على هذا الأمر، والاتحاد يرى أن الأهلي ربما يملك المال لتسديد مقابل استقدام حكام أجانب وأندية أخرى لا تملك هذه الرسوم.

وأصدر الأهلي بياناً أكد فيه تمسكه باستقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة، مشيراً إلى أن الأهلي هو الوحيد الذي يشارك في 5 بطولات الموسم الحالي، ويؤدي مبارياته بشكل مضغوط ويتعرض لاعبوه لإرهاق بدني وذهني، وأشار البيان إلى أن النادي يتمسك بطلبه المشروع بإسناد مبارياته المقبلة لحكام أجانب من التصنيف الأول.

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