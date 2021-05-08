محمد صلاح ينال جائزة لوريوس للإلهام الرياضي

المصدر: إشبيلية - (أ ف ب)

حصد لاعبا كرة المضرب الإسباني رافايل نادال، واليابانية ناومي أوساكا جائزتي لوريوس لأفضل رياضي ورياضية في عام 2020، وهي المرة الرابعة التي ينال فيها نادال الجائزة بعد تحقيقه لقبه الـ 13 في رولان غاروس الموسم الماضي، معادلاً الرقم القياسي لعدد بطولات غراند سلام مع السويسري روجيه فيدرر «20 بطولة». أما أوساكا فتوجت بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لتحصد الجائزة للمرة الثانية.

وتم تكريم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة «الإلهام الرياضي»، وبطل العالم في الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون بجائزة «المحامي الرياضي»، ونال بايرن ميونيخ الألماني جائزة أفضل فريق. وجاء تكريم صلاح لدعمه العديد من الجمعيات الخيرية لاسيما في مسقط رأسه في بلدة نجريج، حيث ساهم في بناء مدارس ومحطات الإسعاف.

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