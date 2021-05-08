«بطاقات أفريقيا» أزمة جديدة للكرة السودانية

المصدر: (الخرطوم- حسن فاروق)

تبدو الكرة السودانية في طريقها إلى أزمة جديدة بسبب بطاقات أفريقيا للمشاركة في بطولات «كاف»، حيث برز اتجاه في اتحاد الكرة لاعتماد الفرق الأربعة التي مثلت السودان في بطولات «كاف» للموسم الماضي.

للمشاركة في البطولات القارية للموسم الجديد 2021 - 2022، نظراً لتحديد الإتحاد الأفريقي 30 يونيو المقبل كموعد أخير لتسمية ممثلي الاتحادات في بطولات الأندية، وهو الموعد الذي يتعارض مع ظروف إكمال الموسم الحالي قبل هذا التاريخ، ما يضع الاتحاد أمام خيار وحيد هو إعتماد فرق العام السابق وهي الهلال والمريخ لدوري الأبطال،والأمل عطبرة وهلال الأبيض للكونفيدرالية.

وأبدى عدد من أندية الدوري الممتاز استياءها من هذا الأمر وخاصة أن بعضها ينافس على مراكز متقدمة بطموح الحصول على إحدى بطاقات الترشح لبطولات الأندية القارية.

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