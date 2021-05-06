إلغاء تجمع المنتخب السوداني بعد تأجيل التصفيات

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

قررت لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد كرة القدم السوداني، إلغاء التجمع الأولي للمنتخب السوداني الأول لكرة القدم، والذي كان مقرراً له السادس عشر من مايو الجاري، مع الإبقاء على التجمع الثاني في 28 مايو، ومواجهة المنتخب الزامبي في تجربة ودية في 31 من الشهر نفسه خلال أيام (فيفا)، ونقلت وسائل إعلامية عن حسن برقو، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، قوله إنهم اتخذوا عدداً من التدابير فور استلام القرار بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكان (فيفا) قال في بيان على موقعه الرسمي، إنه وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ونظراً لظروف جائحة كورونا ولضمان اللعب في ظروف صحية مثالية تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، والتي كان مقرراً لها يونيو المقبل، وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تمت إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومارس.

ويقع منتخب السودان في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري، ويواجه في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات منتخبي المغرب وغينيا بيساو على التوالي.

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