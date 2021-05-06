الإعلامي مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقد الإعلامي الكبير مفيد فوزي طريقة أداء النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال فوزي، خلال لقائه مساء أمس في برنامج "العرافة"، الذي تقدِّمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة قناة "المحور"، إن صلاح "موهبة مصرية عظيمة، لكنه يخاف على جسمه من أي حادث مفاجئ، وبيستنى الكورة لما تيجي ويشوط".

وأضاف: "محمد صلاح ممكن يعمل لعبة عظيمة، لكنه لا يشتبك مع أحد لأنه يخشى على نفسه من الإصابة"، معترفاً بأنه "أُمِّيٌّ في كرة القدم" لكنه يصف ما يراه.

وكشف عن النادي المفضَّل بالنسبة إليه، موضحاً أنه يشجع نادي الزمالك.

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