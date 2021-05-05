"الاتحاد العراقي" يرغب في استضافة عربية ناشئي اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

وجه الاتحاد العرافي لكرة اليد رسالة رسميه من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الى الاتحاد العربي للجولف يبدي خلالها رغبته التشرف باستضافة البطولة العربية الحادية عشر لمنتخبات ناشئين اليد مواليد 2004 خلال الفترة من الأول ولغاية الثامن من شهر نوفمبر 2021، مؤكداً ان الاتحاد العراقي لكرة اليد يلتزم بتوفير كافة متطلبات نجاح البطولة.

واعتبر الاتحاد العراقي خلال رسالته والموقعة من محمد هاشم الاعرجي رئيس الاتحاد ان استضافة هذا الحدث العربي لناشئي اليد يمثل فرصة طيبة للقاء الاشقاء العرب في بلدهم الثاني العراق في إقليم كردستان، ومتمنياً من الاتحاد العربي لليد ان ينال طلبهم الموافقة لاستضافة البطولة التي تستهدف قواعد ومستقبل اللعبة بوطننا العربي.

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