التحكيم يعيد الصدام بين الأهلي واتحاد الكرة في مصر

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

عادت أزمات التحكيم مجدداً إلى الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد أقل من 20 يوماً على مباراة الأهلي والزمالك، التي انتهت لصالح الأحمر بهدفين مقابل هدف، وأقيمت بإدارة تحكيمية محلية بقيادة الحكم الدولي محمود البنا، وأعقبت هذه المباراة إشادات واسعة بمستوى التحكيم المصري، خصوصاً أن المباراة دائماً ما يديرها حكام أجانب، واعتبر البعض أن البنا أعاد الثقة إلى التحكيم المحلي، بعد أزمات متعددة خلال الموسمين الماضيين.

وفي وقت يتجه اتحاد كرة القدم لعدم استقطاب حكام أجانب في مباريات الدوري المحلي، من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة وقوع أزمة بين اتحاد كرة القدم والنادي الأهلي على خلفية مخاطبة إدارة الأهلي لاتحاد الكرة لتعيين حكام أجانب في جميع مبارياته المقبلة، وذلك اعتراضاً على الأخطاء التي وقعت في مواجهاته السابقة من الحكام المحليين.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: «أرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوروبياً لجميع مباريات الأهلي المقبلة، على أن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقاً للمادة 110 من لائحة المسابقات».

واستشهد الأهلي باللوائح في هذا الشأن بالقول: «في المادة 111 يتحمل الاتحاد تكاليف استقدام حكام أجانب للمباريات المهمة ذات الحساسية الجماهيرية لدواعي الأمن العام والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد، وفي حالة الرفض، طالب النادي مسؤولي اتحاد الكرة بإظهار الحقيقة للرأي العام، وإعلان الأسباب، خاصة أن الأهلي سيتحمل كل التكاليف المالية لذلك، كما طلب في خطابه استبيان الأمر عن التعنت الذي يلمسه الكثيرون».

فيما كشف مسؤولو اتحاد الكرة أنهم أجروا اتصالات مع مسؤولي الأهلي عقب إرسال الأخير خطابه، وذلك للتأكيد على رفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها 10 مايو، وبرر اتحاد الكرة أن ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب، بسبب الإجراءات المتبعة لفيروس كورونا إلى جانب تمسك الاتحاد بتعيين حكام مصريين لجميع مباريات الدوري من بينهما مباراتا الأهلي والزمالك، والسوبر المصري ونهائي كأس مصر.

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