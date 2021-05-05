الاتحاد السوداني ينفي علاقته بالاتحاد العربي للأكاديميات

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

نفى الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة البروفيسور كمال حامد شداد، أية علاقة له بما يسمى الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، محذراً الأندية واللاعبات المنتسبات لكرة القدم النسائية من المشاركة في البطولة المقامة في مصر، والتي أعلن عنها الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، الشهر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن كمال شداد قوله، إنه استفسر الاتحاد العربي لكرة القدم عبر رجاء السلمي الأمين العام، ومساعده مبارك الضفيان، ونفيا له أية صلة للاتحاد العربي بهذا المسمى (الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم)، موضحاً أنه وبهذا النفي تصبح أية بطولة لهذا الاتحاد غير قانونية، مؤكداً أن أي نادٍ أو لاعبة يشارك في البطولة المزمعة سيتعرض للمساءلة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات ضده.

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