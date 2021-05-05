4 حكام مرشحين لإدارة قمة الكرة المصرية الاثنين المقبل

المصدر: متابعة – العوضي النمر

انحصرت دائرة ترشيحات حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة، بين الرباعي إبراهيم نورالدين ومحمد الحنفي ومحمد عادل وأمين عمر تمهيدا لاختيار أثنين منهما أحدهما حكما للساحة والآخر بتقنية الفيديو.

وكانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قررت استبعاد ٧ حكام ساحة وvar من إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وجاء على رأس قائمة السبعة حكام المستبعدين من إدارة قمة مايو الحكم الدولي جهاد جريشة بعد دخوله في أزمة المكالمات مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وتقديمه شكوى ضد الأخير في اتحاد الكرة، إضافة الي عدم توفيق جريشة في إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت بينهما مؤخرا في الدوري.

وخرج الحكم محمود البنا من قائمة الحكام المقرر إدارتهم قمة مايو بعدما أدار اللقاء الأول الذي جمع بين الأهلي والزمالك في شهر أبريل الماضي، كما تم استبعاد الحكم الدولي محمد معروف بعدما نال هجوما ضاريا من قبل النادي الأهلي وعدم احتسابه ركلة جزاء في مباراة الأهلي التي خسرها أمام غزل المحلة بهدف أشرف سيد.

واستبعدت الجبلاية أيضا الحكم الدولي أحمد الغندور من إدارة مباراة القمة وكذلك ثلاثي التحكيم محمد الصباحي وأحمد العدوى ومحمود عاشور من المشاركة ضمن طاقم حكام ال var بعد الهجوم الضاري الذي شنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عليهم.

وسيتم الإعلان عن الطاقم التحكيمي لمباراة القمة يومي 8 أو 9 مايو الجاري، بعد ظهور نتيجة المسحة التي سيخضع لها الحكام قبل موعد اللقاء بـ 72 ساعة.

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