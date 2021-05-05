وفاة مدحت فقوسة نجم المصرى البورسعيدي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى اليوم الأربعاء، الكابتن مدحت فقوسة، نجم النادى المصرى الأسبق وقائد المنتخب العسكرى الحاصل على مونديال العالم العسكرى فى المغرب عام 1993، بعد صراع مع المرض.

ونعى مجلس إدارة النادى المصري برئاسة سمير حلبية، بخالص الحزن والأسى وفاة رمزه التاريخي الكابتن مدحت فقوسة - المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر العسكري الحاصل على بطولة العالم بالمغرب عام 1993، الذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

والنادي المصري إذ ينعى فقيده الراحل، فإنه يتوجه بخالص العزاء لجماهير النادي المصري العظيمة ولأسرة الفقيد الراحل وكافة عشاقه ومحبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وانا لله وانا اليه راجعون.

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