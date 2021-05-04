ملعب الهلال يستضيف مباراتين في تصفيات المونديال

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

أمن اجتماع انعقد ظهر اليوم عن بعد بين الاتحاد السوداني لكرة القدم، وممثل (كاف) بحضور انطوني بافو، نائب سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسامسونق ادامو، مدير المسابقات، بالإضافة إلى مدير إدارة التطوير، ومدير تراخيص الأندية، على استضافة ملعب استاد الهلال بأم درمان، لمباراتي غينيا بيساو، وغينيا كوناكري في تصفيات كأس العالم، خلال يونيو، وسبتمبر المقبلين ضمن الجولتين الثانية والثالثة بمرحلة المجموعات، على أن تتم معالجة الملاحظات التي سبق وأن تم تدوينها على الملعب في 6 مناحٍ، وهي الأرضية والإضاءة وغرف اللاعبين، ودكة البدلاء، والكراسي الجانبية، فضلاً عن المركز الإعلامي الذي لم يتم إنشاؤه بعد.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أشادوا خلال الاجتماع، بالجهود التي قام بها الاتحاد السوداني لكرة القدم للارتقاء باستضافة الملاعب السودانية للمواجهات الأفريقية، مؤكدين أن السودان بلغ مرحلة متقدمة يستحق بموجبها امتلاك ملاعب تليق بالاستحقاقات الدولية، وأبانوا أن الملاحظات التي تم تدوينها أخيراً مكررة ولا تحتاج إلى كبير عناء، على أن يتم الوقوف على المعالجات المطلوبة في سبتمبر المقبل، وسيعقد الاتحاد السوداني لكرة القدم ظهر الخميس المقبل اجتماعاً مع الأطراف لمناقشة ترتيبات معالجة الملاحظات الآنية في استاد الهلال لاستقبال مباريات تصفيات كأس العالم.

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