ناد عراقي يصرف مستحقات مدربه المتوفى

المصدر: دبي-علي شدهان

بادرت إدارة الطلبة العراقي، بصرف كافة المستحقات المالية التي بذمة النادي لمدرب فريقها الأول لكرة القدم، الراحل علي هادي، في خطوة أثارت سيلاً من الردود الإيجابية والمشجعة على اتخاذ مثل هذه الخطوات الإنسانية الراقية.

يوليو 2020

وتوفى علي هادي المدرب السابق لفريق الطلبة في يوليو 2020 نتيجة إصابته بوباء «كورونا»، وترك خلفه إرثاً إنسانياً ما زال طرياً في أذهان وخواطر أبناء الشارع الرياضي العراقي.

الفريق الأنيق

ويعد الطلبة من أعرق الفرق البغدادية، ويلقب بالأنيق لحلاوة أداء فريقه في مباريات كرة القدم، ولكونه انجب أشهر نجوم الكرة العراقية، في مقدمتهم الهداف الشهير حسين سعيد.

20 مليوناً

وكشفت إدارة الطلبة أن في ذمتها للراحل علي هادي، مبلغ 20 مليون دينار عراقي «20 ألف دولار أمريكي»، ستقوم بتسديده على دفعتين، وخلال فترة زمنية قصيرة إلى عائلته عبر أحد أخوة الراحل علي هادي.

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