سرقة «مضخة مياه» الهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تعرّض استاد الهلال لسرقة مضخة مياه الملعب، وتقدم النادي ببلاغ جنائي في قسم شرطة الصناعات بالسوق الشعبي أمدرمان، وحددت قيمة المضخة بمبلغ مليار جنيه سوداني، ووفقاً لمسؤولين بالنادي تمت سرقة المضخة قبل أكثر من أسبوعين، وتم اكتشاف السرقة قبل أيام.

فيما ظهرت حمى مباراة قمة الدوري الممتاز بين الهلال والمريخ، والمحدد لها يوم 14 مايو الجاري في تعليقات بعض اللاعبين، وأطلق عبد الرحمن كرنقو المدافع الأيمن لفريق المريخ تصريحات حول المباراة قال فيها: على جماهير المريخ أن تطمئن تماماً، عقدنا العزم على مواصلة الانتصارات، ليس هناك جديد في الهلال يمنع الفوز عليه، للديربي حساباته ولكننا الأفضل والأوفر ثقة.

على جانب آخر، ظهر خلاف جديد داخل لجنة التطبيع بنادي الهلال بسبب الوكيل المصري بلال نظير مندوب الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ، وذلك بعد تكفل الرئيس الفخري لمعسكر الفريق المحدد بالعاصمة المصرية القاهرة. ومنح المندوب الضوء الأخضر للإشراف على تنظيم المعسكر. وكانت لجنة تطبيع نادي الهلال قد أمنت على عدم التعامل مع بلال نظير بعد أزمة المحترفين ألفاس باول وأنداي.

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