ملعب الهلال يكلف الاتحاد السوداني لكرة القدم 6 آلاف دولار

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» غرامة مالية 6 آلاف دولار على الاتحاد السوداني لكرة القدم بعد الملاحظات التي أبدتها اللجنة المنظمة على ملعب استاد الهلال بأم درمان، والذي أقيمت عليه مباراة منتخب السودان وجنوب أفريقيا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، في 28 مارس الماضي، وحسمها منتخب «صقور الجديان» لمصلحته بهدفي محمد عبد الرحمن وسيف تيري، ليتأهل إلى النهائيات بعد فترة طويلة.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم اعتمد على جهوزية ملعب الهلال لتقام عليه جميع مباريات المنتخب الأول في التصفيات، وكذلك مباريات ناديي الهلال والمريخ بدوري أبطال أفريقيا قبل أن تدون ضده بعض الملاحظات التي تستدعى العقوبة، كما حدث لعدد من الاتحادات الأفريقية الأخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز