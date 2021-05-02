اتحاد الكرة المصري يدرس تأجيل الانتخابات

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الانتخابات المقررة في الجمعية العمومية، أغسطس المقبل، لتقام في ديسمبر المقبل، وبدأ الاتحاد في إخطار الأندية بوجود نية لتأجيل الانتخابات، نظراً لتأخر انتهاء الموسم، والمقرر في أواخر سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين، وبعده سيتم تصنيف الأندية، وتحديد الأندية التي لها حق التصويت، ثم تتم الدعوة لعقد الانتخابات وفتح باب الترشيح، وهو ما يحتاج إلى أكثر من 45 يوماً.

وكانت اللجنة الثلاثية، التي تدير اتحاد الكرة أجرت 3 تعديلات على اللائحة هي عدم تطبيق بند «الثماني سنوات» بأثر رجعي، وتحديد عدد أعضاء الجمعية العمومية بـ«134 نادياً على الأقل»، بالإضافة إلى أن يكون المرشح للانتخابات أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها نهائياً.

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