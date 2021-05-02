وزير الرياضة العراقي رئيساً لكتلة انتخابية

المصدر: دبي - علي شدهان

أعلن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، تأليفه تحالفاً اسماه «حلول» برئاسته لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر لها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وكشف درجال برنامجه الانتخابي للدخول في عضوية مجلس النواب العراقي في الدورة الجديدة من خلال نقاط محددة.

وأشار درجال إلى أنه سيكون رئيساً لتحالف «حلول»، وسيترشح عن منطقتي الدورة والسيدية في العاصمة العراقية بغداد، مفصحاً إلى أن برنامجه الانتخابي يشتمل على محورين محددين هما، تصحيح المسار، وخدمة الشعب العراقي.

وأشار درجال إلى أن مهمته وزيراً للشباب والرياضة في العراق، ستنتهي بعد أشهر قليلة، مشدداً على أنه لو قرر ترك العمل السياسي بعد انتهاء مهمته في وزارة الشباب والرياضة، فإن تلك الخطوة ستكون مماثلة لخطوته في العام 1995 عندما غادر العراق، لافتاً إلى أنه لن يكرر الخطوة نفسها.

قرار الانسحاب

واعتبر درجال قرار انسحابه من العمل السياسي الآن، بمثابة خذلان للشعب العراقي، منوهاً إلى أنه لا يريد أن يخذل شعبه أبداً.

و شدد درجال على أن تحالف «حلول» قائمة وطنية بامتياز، كونه يضم وزراء وأعضاء مجلس نواب ومستقلين وأكاديميين من جميع شرائح المجتمع العراقي.

ولفت درجال إلى أنه دخل العمل السياسي متأخراً، منوهاً إلى أن ذلك أفقده الكثير من الشخصيات التي تمنى أن تكون معه الآن ضمن تحالف «حلول»، مشدداً على أنه يشعر بأنه موجود في بيوت كل العراقيين، داعياً إلى مشاركة جماهيرية واسعة في الانتخابات المقبلة.

واستبعد درجال وجود أي مجازفة في إعلان رئاسته لتحالف «حلول»، وخوض العمل السياسي بصورة أكبر، منوهاً إلى أن لديه شبكة علاقات وتواصل مع أغلب مراكز العمل السياسي في العراق.

وأعرب عدنان درجال الذي يعتبر من أشهر نجوم كرة القدم في بلاد ما بين النهرين، عن قناعته بأن العراق سيعود أقوى وأجمل بمستوى أكبر من التوقعات، مبدياً ثقته العالية بمقدرة الشعب العراقي على صناعة الفارق في الأوقات المصيرية والظروف الحاسمة.

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