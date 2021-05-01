درجال: احتجنا 10 دقائق لحسم استضافة "خليجي25" بالعراق

المصدر: دبي-علي شدهان

أثنى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، على رؤساء الاتحادات الخليجية لدورهم الحاسم في إسناد تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها ال 25 للعراق، لافتا إلى أن مستوى دعم ومحبة الأشقاء في الخليج العربي للعراق وصل إلى حد أن الوفد العراقي لم يحتج إلى أكثر من 10 دقائق فقط لحسم استضافة "خليجي25" لمصلحة العراق، مقدما الشكر الجزيل لكل الأشقاء.

أحلى صورة

ووعد درجال بإكمال كافة متطلبات إقامة البطولة في البصرة قبل شهرين من انطلاقتها المتوقعة في منتصف يناير 2022، والعمل الجاد على إظهار الحدث بأحلى صورة، كاشفا النقاب عن أن لجانا عدة سيتم تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة، تضم رياضيين واعلاميين ومتطوعين للعمل مبكرا على إكمال كافة المتطلبات.

دعم الكاظمي

وأشار درجال إلى أن ملف تنظيم "خليجي25" في العراق يحظى بدعم مباشر من قبل مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، والحكومة المحلية في محافظة البصرة، وكل القطاعات ذات العلاقة، والاعلام الرياضي، وجماهير كرة القدم في بلاد مابين النهرين.

زيارة انفانتينو

ونوه درجال إلى أن العراق حصل على تطمينات حقيقية من السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الرفع الكامل للحظر الرياضي عن جميع الملاعب العراقية، وفي مقدمتها تلك الموجودة في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن رئيس "الفيفا" وعد بزيارة العراق لحضور افتتاح أحد ملاعب بغداد خلال الفترة القادمة.

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