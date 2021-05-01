حقيقة وفاة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف كريم شحاتة، نجل المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق حسن شحاتة، حقيقة الأنباء المتداولة أخيراً عن وفاة والده، مؤكداً عدم صحتها وأنه بصحة جيدة.

وقال كريم، حسبما ذكر موقع صحيفة "المصري اليوم": "والدي بخير ولا صحة لخبر وفاته"، معرباً عن دهشته من تلك الشائعات السخيفة.

يُذكر أن حسن شحاتة هو أحد أبرز اللاعبين والمدربين في تاريخ الكرة المصرية، إذ أحرز لقب الدوري عندما كان لاعباً للزمالك، وكأس مصر 3 مرات.

ونال جائزة أفضل لاعب بمصر عام 1976، إضافة إلى حصوله على وسام الرياضة من الدرجة الأولى عام 1980، وأطلقت عليه الجماهير لقب "المعلم" بسبب مهارته في تسجيل الأهداف.

واكتسب شحاتة شهرة كبيرة كمدرب مع منتخب مصر بين عامي 2004 و2011، إذ قاد منتخب الفراعنة إلى 3 ألقاب متتالية في كأس أمم إفريقيا.

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