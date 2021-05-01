أمريكي مطلوب للمنتخب السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قدم الاتحاد السوداني لكرة القدم دعوة رسمية للاعب أمريكي الجنسية سوداني الأصل هاني مختار للانضمام للمنتخب السوداني وتمثيله في الاستحقاقات المقبلة، ويشارك لاعب خط الوسط ضمن فريق ناشفيل الأمريكي، ويتمتع بإمكانات فنية عالية قادته للتألق رفقة فريقه في بطولة الدوري الأمريكي، ما جعله محط أنظار الاتحاد السوداني لكرة القدم ومدرب منتخب السودان أوبير فيلود.

ووجه الاتحاد السوداني دعوة للأخوين محمد عيسى وأبو بكر عيسى، لاعبي فريقي بيتربورو يونايتد وسكونثورب الإنجليزيين، ويس حامد لاعب فريق سبارتاكوس المجري للانضمام للمنتخب.

وولد هاني مختار، «26 سنة» في العاصمة الألمانية برلين لأب سوداني وأم ألمانية، وسبق له تمثيل منتخبات ألمانيا بجميع الفئات السنية، وفي المقابل لم يسبق له اللعب للمنتخب الأول.

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