لجنة من "الفيفا" لرفع الحظر عن الكرة العراقية

المصدر: دبي - علي شدهان

بدأ العراق سريعاً استثمار فوزه بتنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ25، بتحرك عاجل نحو الاتحاد الدولي "الفيفا" بغرض رفع الحظر المفروض على ملاعب العراق، خصوصاً في العاصمة بغداد، والترتيب لزيارة لجنة من "الفيفا" لتحقيق هذا الهدف الكبير.

ملاعب بغداد

وكشف عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، النقاب عن الاتفاق مع السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإرسال لجنة من "الفيفا" إلى العراق خلال الفترة القصيرة المقبلة للاطلاع على واقع ملاعب العراق، لا سيما في العاصمة بغداد.

رفع الحظر

ولفت درجال إلى أن الهدف من زيارة لجنة "الفيفا" هو رفع الحظر عن كل ملاعب العراق، بما فيها تلك الموجودة في العاصمة بغداد.

تطمينات إنفانتينو

وأشار درجال إلى أنه حصل على تطمينات إيجابية من إنفانتينو وبدعم من رؤساء الاتحادات الخليجية، مقدماً شكره للجميع على مواقفهم الطيبة مع قضايا العراق الرياضية، ومنها رفع الحظر عن الكرة العراقية.

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