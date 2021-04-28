نجم مصري يعلن اعتزاله اللعب دولياً عقب أولمبياد طوكيو

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن أحمد الأحمر، نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، اعتزاله اللعب الدولي عقب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في صيف العام الجاري، ولفت الأحمر في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها مصر.

ولم يحدد اللاعب مستقبله بشكل عام، ويترقب انتهاء ارتباطاته مع الزمالك، وخوض لقاء السوبر الأفريقي، وذلك قبل اتخاذ أي قرار بشأن مسيرته مع الأندية.

ويعد أحمد الأحمر واحداً من أبرز نجوم كرة اليد المصرية عبر تاريخ اللعبة، ونجح في قيادة منتخب مصر إلى تحقيق المركز السابع، في بطولة كأس العالم الأخيرة في مصر، كما يملك تاريخاً طويلاً من المشاركات الدولية، بخلاف مشواره المميز مع الأندية في أفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلاً عن الكثير من الألقاب الفردية، وأخيراً قاد الأحمر فريقه الزمالك، للفوز بلقب دوري المحترفين المحلي، بالفوز على الأهلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز