موسيماني يعلن استمراره مع الأهلي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

حسم المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول في نادي الأهلي المصري، قراره بشأن تدريب منتخب بلاده، وقام موسيماني بإبلاغ محمود الخطيب، رئيس الأهلي، رسمياً، باستمراره في منصبه، ورفض رغبة الاتحاد الجنوب أفريقي في استقدامه كمدير فني.

ويرجع قرار مدرب الأهلي إلى قناعته بأن مسيرته في النادي ناجحة ويريد الاستمرار فيها والبناء عليها، وأوضح موسيماني أنه غير متحمس لقيادة منتخب بلاده في الفترة الحالية، حتى لو كانت بجانب قيادته للأهلي، ولفت إلى أنه رفض تدريب منتخب «الأولاد» في عام 2019، خلفاً للمدرب الإنجليزي ستيوارت باكستر، وذلك لأنه يرى أن أمامه الكثير قبل العمل مدرباً للمنتخبات.

ولجأ الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم إلى تغيير مدرب المنتخب الأول، بعد الفشل في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، بعدما احتل المنتخب المركز الثالث في مجموعته، وقد كانت لموسيماني تجربة سابقة مع منتخب بلاده، عندما تولى تدريبه في عام 2010 ولمدة عامين، وفشل وقتها في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية في نسخة عام 2012.

ويسير موسيماني مع الفريق الأحمر بخطى ناجحة، حتى ولو رأى البعض تذبذب المستوى الفني، وعدم ظهور بصمات فنية واضحة للمدرب، لكن موسيماني يرجع أسباب تذبذب المستوى إلى ضغط المباريات الذي سبب حالة إجهاد للاعبين، فضلاً عن تسببه في كثرة الإصابات، ومنذ تولي موسيماني تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي، قاد الفريق للفوز بلقبي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، وحسم لقب الدوري المحلي، وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

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