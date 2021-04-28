آل الشيخ يتكفل بمعسكر الهلال السوداني

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

أكد المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني تكفله بكل نفقات معسكر الفريق التحضيري المزمع اقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، وحسب وسائل اعلام محلية أعلن الرئيس الفخري لنادي الهلال، أنه لن يدخر جهدا أو مالا من أجل مصلحة الهلال، مانحا لجنة التطبيع برئاسة هشام السوباط، الخيار المطلق لتحديد الزمان والمكان وعدد أفراد بعثة المعسكر المرتقب من أجل إنجاح المعسكر.

وعبرت لجنة التطبيع بالهلال عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعم السخي والمتواصل الذي ظل يبذله للنادي، وقال السوباط إن الخطوة ستعزز الدعم الفني والمعنوي للفريق الذي يستعد لاستحقاقاته المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز