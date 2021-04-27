المصدر: الخرطوم حسن فاروق

أعلنت لجنة كرة القدم للسيدات بالإتحاد السوداني لكرة القدم عن قائمة أول منتخب سوداني للسيدات.,وضمت القائمة الأولية 37 لاعبة من مختلف الأندية التي شاركت في دوري كرة القدم السوداني للسيدات موسم 2020-2021.

وأوضحت ميرفت حسين رئيس لجنة كرة القدم للسيدات ،أن الأيام المقبلة سوف تشهد تكوين الجهاز الفني للمنتخب تمهيداً لإعلان أول تجمع للمشاركة في كأس العرب للسيدات المقام أغسطس المقبل في مصر.

فيما فاجا الزيمبابوي ديدا وكيل مواطنه لاست جيسي لاعب وسط الهلال .ادارة الازرق بضرورة دفع 200 الف دولار مقابل فسخ عقده مع النادي في التسجيلات الاخيره دون اخطاره بالخطوة وقال ان جيسي يستحق 200 الف دولار من العملاق السوداني بعد انهاء عقده لمدة عامين قبل الاوان .وقال ديدا لم تكن هناك اي مناقشات لانهاء العقد واضاف ان جيسي حتي الان لاعبا رسميا في الهلال لكنه عاد وقال ان ادارة الهلال اذا لم تعد تريد خدماته فيجب ان تدفع 200 الف دولار حسب ما منصوص عليه في العقد.

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