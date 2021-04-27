درجال: الجمهور رهان ناجح في «خليجي25» بالبصرة

المصدر: دبي-علي شدهان

أبدى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، نجم كرة القدم العراقية الشهير، سعادته الغامرة باسناد رؤساء الاتحادات الخليجية مهمة استضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها ال 25 إلى العراق، مشددا على أن الجمهور العراقي الواعي رهان كبير لتحقيق النجاح المنشود في استضافة «خليجي25» في البصرة، لافتا إلى بقاء صفحة أهم في مشوار استضافة العراق الحدث للمرة الثانية في تاريخ الكرة العراقية.

المرحلة الأولى

وعبر درجال من خلال حسابه الخاص على «تويتر»، عن قناعته بأن المرحلة الأولى لكسب تنظيم البطولة في العراق قد أنتهت بنجاح، وإن الصفحة الثانية هي الأهم والأكثر جهدا، كونها تتطلب سعيا جماعيا لإكمال جميع الاحتياجات، وتوفير الأجواء الأفضل لإقامة البطولة في البصرة.

الصفحة الثانية

وشدد درجال على أن الصفحة الثانية تتطلب عزما لا يلين، مشيدا بوقفة جميع الجهات المعنية، لاسيما الجمهور الذي وصفه بالرائع والكبير، باعتباره الرهان الأكبر لتحقيق النجاح الباهر في مشوار استضافة العراق ل«خليجي25».

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