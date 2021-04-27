25 مليون دولار جوائز كأس العرب

المصدر: دبي - البيان

كشفت تقارير صحفية أن مجموع جوائز بطولة كأس العرب في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، سيصل إلى 25 مليون دولار، ويحصل منها الفائز باللقب، على 5 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار، ويتم توزيع باقي مجموع الجائزة على أصحاب المراكز الأخرى.

ومن المقرر أن تجرى في الدوحة بالثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، قرعة بطولة كأس العرب 2021، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بالتعاون من الاتحاد العربي للكرة.

وسيسمح بحضور القرعة، لعدد محدود من ممثلي الدول الـ 23 المشاركة في البطولة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19".

ويشارك المنتخب الوطني الأول، في النسخة العاشرة من كأس العرب، وصنف ضمن منتخبات المستوى الثاني في القرعة، وتضم إلى جانبه، مصر، السعودية والعراق، بينما ضم المستوى الأول، منتخبات قطر، تونس، المغرب والجزائر. بينما ضم المستوى الثالث، منتخبات سوريا، عمان أو الصومال، لبنان أو جيبوتي، جنوب السودان أو الأردن، والمستوى الخامس، منتخبات البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

وتشهد مراسم القرعة، تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة، على أربعة أوعية في مرحلة المجموعات، وذلك بناء على آخر تصنيف عالمي من الفيفا قبل هذا السحب، ويخصص الإناء الأول للمنتخبات الثلاثة الأعلى تصنيفاً، إضافة للدولة المضيفة قطر، ويخصص الوعاء الثاني للمنتخبات الأربعة التي تليهم في التصنيف، وسيكرر التوزيع ذاته على الوعاءين الثالث والرابع.

وسيتم وضع المنتخبات السبعة القادمة من التصفيات التأهيلية في المراكز السبعة الأقل ترتيباً، حيث ستوضع المنتخبات التي تفوز بالمباريات التأهيلية الأولى والثانية والثالثة في المراكز 2 و3 و4، داخل الوعاء رقم 3، في حين سيتم وضع باقي المتأهلين الأربعة في الوعاء رقم 4 على التوالي.

وستنطلق منافسات البطولة بالتصفيات التأهيلية التي ستجمع المنتخبات الـ 14 الأقل ترتيباً في التصنيف العالمي، وذلك بخوض 7 مباريات إقصائية بواقع مباراة لكل فريق، ليتأهل الفائزون السبعة في هذه المباريات للمنافسة النهائية مع الفرق التسعة الأعلى ترتيباً في التصنيف العالمي.

وستكون المنافسة النهائية من دور المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، وسيتم التنافس في مرحلة المجموعات بين 16 منتخبا مقسمين إلى أربع مجموعات، تتكون كل منها من أربعة منتخبات،

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب في الأدوار ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة.

وتشهد مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب، مواجهات سلطنة عمان مع الصومال، ولبنان مع جيبوتي، والأردن مع جنوب السودان، والبحرين مع الكويت، وموريتانيا مع اليمن، وفلسطين مع جزر القمر، وليبيا مع السودان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز