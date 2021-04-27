رئيس وزراء العراق: داعمون لنجاح "خليجي25" بالبصرة

المصدر: دبي-علي شدهان

غرد مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، عبر حسابه الشخصي على تويتر، بتأكيد دعم الحكومة العراقية وبقوة لمهمة استضافة العراق لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25 في مدينة البصرة.

استعداد حكومي

وجدد الكاظمي التأكيد أن حكومة العراق مستعدة لتقديم الدعم الكافي لضمان نجاح "خليجي25"، معتبراً إسناد استضافة البطولة، علامة على تعافي العراق، وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء.

صدى إيجابي

وأحدث إسناد رؤساء الاتحادات الخليجية، استضافة "خليجي25" للعراق، صدى إيجابيا واسعا جدا في أجواء مختلف الأوساط العراقية.

قرار أخوي

وسارع عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، إلى الإشادة بمواقف رؤساء الاتحادات الخليجية في قرارهم الأخوي بإسناد إقامة البطولة إلى العراق، مثنياً على جهود كل الاتحادات في مواقفها الداعمة لإقامة "خليجي25" في بلاد ما بين النهرين.

رفع الحظر

ولفت درجال إلى أن رؤساء الاتحادات الخليجية سجلوا موقفا راقيا باهتمامهم وعملهم خلال المرحلة القادمة على رفع الحظر الرياضي المفروض على الملاعب العراقية بصورة كاملة.

تنظيم الأحداث

وكشف إياد بنيان، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، النقاب عن أن الاتحادات الخليجية أبدت استعدادا أخويا لتقديم خبراتها للعراق في مجال تنظيم الأحداث الرياضية، مثنيا على ذلك الموقف، ومشيدا بدور جميع الاتحادات الخليجية في دعم كرة القدم العراقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز