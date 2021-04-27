قرعة كأس العرب اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تجرى اليوم في الدوحة قرعة بطولة كأس العرب التي ينظمها «فيفا» بالتعاون مع الاتحاد العربي بمشاركة 23 منتخباً، ويمثل اتحاد الكرة بالقرعة كل من علي البدواوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات.

وسيتم تقسيم المنتخبات في مرحلة دور الـ 16 على 4 مجموعات بناءً على آخر تصنيف من «فيفا»، وتنطلق المنافسات بالتصفيات التأهيلية وتجمع 14 منتخباً الأقل ترتيباً في التصنيف، ويتأهل الفائزون السبعة فيها للمنافسة مع الفرق التسعة الأعلى ترتيباً في التصنيف العالمي، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب.

والتي تطبق بداية من ربع النهائي.ويعود منتخبنا للمشاركة في البطولة بعد ظهور وحيد قبل 23 سنة، حيث شارك في النسخة السابعة عام 1998 ، ولعب بالمجموعة الثالثة، وتأهل بتصدره للمجموعة برصيد 3 نقاط، وأنهى البطولة رابعاً، بعد خسارته أمام الكويت.

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