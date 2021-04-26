"خليجي 25" بضيافة العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

أسند رؤساء الاتحادات الخليجية، ضيافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25، إلى العراق، وتحديداً في مدينة البصرة اقصى جنوب بلاد ما بين النهرين، وذلك في الاجتماع الهام الذي عقد اليوم .

طوال أشهر

وطوال أشهر عدة، بذلت الجهات العراقية على مختلف مسمياتها، جهودا استثنائية من أجل الفوز باستضافة "خليجي25"، آخرها الجولة الخليجية التي قام بها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال.

المرة الثانية

وهذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد الأولى في العاصمة بغداد في العام 1979.

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