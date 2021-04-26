مرتضى منصور يعلن نيته التقدم بشكوى للأولمبية الدولية والفيفا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري المجمد نيته التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد قرار إيقاف مجلسه وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك بقرار من وزارة الشباب والرياضة في نوفمبر من العام الماضي على خلفية تقارير بوجود مخالفات مالية في النادي الأبيض، وتحويلها للنيابة العامة.

وبث مرتضى منصور فيديو جديد عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن عن إصداره بيان مهم، ولكنه تأخر لمدة يومين قبل بثه في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال مرتضى منصور في الفيديو إنه قرر التصعيد إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم والتقدم بمذكرة رسمية ضد قرارات عزله وإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك الذي ترأسه، معتبراً أنه تدخل حكومي على حد زعمه.

وأضاف أنه قرر الذهاب للجنة الأولمبية الدولية والفيفا رغم أنه كان يرفض هذه الخطوة في السابق ومطالبات جماهير الزمالك بالتصعيد، وموافقته على تلبية رغبة الجماهير مؤخراً.

كما هاجم منصور في الفيديو عدد من نجوم الزمالك ورموز النادي السابقين لتجاهله وعدم الاطمئنان عليه بعد أن أعلن مؤخراً تعرضه لأزمة صحية، أبرزهم فاروق جعفر وطارق يحيى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خالد الدرندلي حرص على الاتصال به للاطمئنان عليه، لافتاً إلى أنه ممنوع من الظهور في قناة الزمالك.

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