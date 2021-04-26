شاهد.. احتراق سيارة حارس الرجاء المغربي

المصدر: البيان الإلكتروني

نجا حارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي المغربي محمد بوعميرة أول أمس من الموت بعد أن تمكن من مغادرة سيارته المشتعلة قبل أن يتفاقم الوضع.

واصطدمت سيارة حارس الرجاء بشجرة على جانب الطريق، ما تسبب في اندلاع النيران فيها على الفور، وفق (آس)

وكان بوعميرة حارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي قد تعرض للحادث بعد مغادرته تدريبات فريق النسور الخضراء قبل أن يستضيف نظيره فريق أولمبيك آسفي ضمن الجولة الـ13 من الدوري المغربي لكرة القدم.

وحرص محمد بوعميرة على الظهور عبر مقطع فيديو نشره عبر خاصية «الستوري» بحسابه الرسمي في إنستغرام، وطمأن جماهير الفريق على حالته الصحية، ووجه الشكل لكل من وقف إلى جانبه وسانده وأكد للجميع أنه بصحة جيدة.

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