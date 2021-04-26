أحمد اليوسف: هدف الكويت التأهل آسيوياً وبناء منتخب جديد

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

يواصل الاتحاد الكويتي لكرة القدم التحضيرات والتجهيزات لاستضافة التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023 في الصين من خلال الحصول على الموافقات الصحية الخاصة باستضافة منافسات المجموعة التي ستقام بنظام التجمع في شهر يونيو المقبل، والالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات على جميع المنتخبات المشاركة.

الهدف

وأكد الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن هدف الجميع من خوض التصفيات هو بناء منتخب شاب قادر على تحقيق الإنجازات خلال الفترة المقبلة بجانب التأهل للمرحلة الثانية للتصفيات، خاصة أنها مرحلة صعبة أمام منتخبي أستراليا والأردن، موضحاً أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الفنية والجهازين الفني والإداري لم يتأخروا في دعم اللاعبين من أجل اختيار التشكيلة الثابتة المناسبة وهناك دور كبير للاعبين لتحقيق نتيجة مرضية للجماهير الكويتية.

خط أحمر

وعن اختيار اللاعبين للمرحلة المقبلة أوضح اليوسف: «قلت في السابق وما زالت أقول إنه لا يوجد خط أحمر في اختيار اللاعبين وأتحدى من يقول عكس هذا الأمر سواء اللاعبين الكبار أو الشباب؛ لأننا في الوقت الحالي نبحث عن النتائج الإيجابية لإسعاد الجماهير الكويتية وموجودين كمجلس إدارة للاتحاد الكويتي لكرة القدم من أجل تطوير اللعبة، وفي النهاية اختيار اللاعبين في يد المدرب الذي يمتلك القرار النهائي في اختيار من يراه مناسباً لتلك المرحلة، وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع قبل المعسكر الخارجي 17 أو 18 مايو المقبل بثلاثة أيام».

حقوق البث

كما أكد اليوسف أن الاتحاد قام بتسليم جميع الأندية المبالغ المالية الخاصة بحقوق البث التلفزيوني، مبيناً أن المنافسة قوية على لقب دوري stc الممتاز هذا الموسم بين الغريمين العربي المتصدر والقادسية الوصيف، وتمنى أن تستمر رغم ملاحقة نادي الكويت، ولكن النادي العربي الأقرب للتتويج باللقب.

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