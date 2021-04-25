تصنيف «فيفا» يؤهّل «الأبيض» إلى دور 16 لكأس العرب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العرب، وفقاً لنظام البطولة، بإعفاء الــ 10 منتخبات الأولى عربياً في تصنيف «فيفا» من المشاركة في الأدوار الإقصائية، وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة مع «الأبيض» وفق تصنيف إبريل الجاري، كلاً من تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية والعراق والإمارات وسلطنة عمان والبحرين،وتقام البطولة بالتعاون بين «فيفا» والاتحاد العربي للكرة، وكشف الاتحاد الدولي، عن إجراء قرعة البطولة الثلاثاء المقبل، وتجرى الأدوار الإقصائية بين باقي المنتخبات وهي جزر القمر، جيبوتي، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، فلسطين، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا واليمن، ويتأهل منها 6 منتخبات إلى دور الـ 16،ويتم بعدها تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الثمانية، قبل أن تستكمل البطولة بالنظام الإقصائي المعتاد وصولاً للمباراة النهائية. الجدير بالذكر، أن البطولة تنطلق 18 ديسمبر المقبل،وستقام على 6 من ملاعب كأس العالم 2022، بهدف اختبار مدى جاهزيتها.

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