راشد بن حميد يبحث مع درجال ملف البصرة لاستضافة «خليجي 25»

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، أثناء استقباله عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي والوفد المرافق له اليوم في عجمان، سُبل تعزيز التعاون المشترك بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.

وتناول اللقاء ملف البصرة لاستضافة «خليجي 25» ومدى استعدادها لتنظيم هذه البطولة، وأشاد الطرفان باتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم التي تهدف إلى تطوير اللعبة في البلدين.

حضر اللقاء مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة، وحميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، ورافق الوزير العراقي في زيارته للدولة أسعد عبدالأمير العيداني محافظ البصرة، وإياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ومحمد فرحان الأمين العام للاتحاد العراقي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاعي الرياضة في البلدين الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي قميص المنتخب الوطني ودرع الاتحاد لوزير الشباب والرياضة العراقي.

وكان الوزير العراقي وصل إلى الدولة ظهر اليوم، وكان في استقباله بالمطار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع رئيس الهيئة العامة للرياضة.

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