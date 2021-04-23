الاتحاد الآسيوي يقبل انسحاب أندية عمان بدون عقوبات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قررت اللجنة الفرعية لجائحة "كوفيد-19"، في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبول انسحاب فريقي النصر والسيب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021، بدون توقيع أي عقوبات، بعد الاطلاع على تأكيد الاتحاد العماني للكرة انسحاب الفريقين.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار اتخذ بعد إطلاع اللجنة الفرعية أيضاً، على إيقاف كافة النشاطات الرياضية الدولية والمحلية في البلاد، واعتبرت أن هناك ظروفاً استثنائية بخصوص جائحة "كوفيد-19" في عمان، مما يفرض حالة الظروف الاستثنائية.

كما أعلنت اللجنة عن قرارها بعدم وضع بديل للنصر في المجموعة الأولى، لتضم المجموعة ثلاثة أندية فقط، وهي الحد البحريني والوحدة السوري، والعهد اللبناني بطل نسخة عام 2019.

وألغت اللجنة مباراة الدوري التمهيدي بين الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي، والتي كانت مقررة يوم 27 أبريل الجاري، ليتأهل الفريقان مباشرة للعب في المجموعة الثالثة.

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