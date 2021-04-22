جولة خليجية لوزير الرياضة العراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

بدأ عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، نجم كرة القدم العراقية السابق، جولة خليجية دشنها بزيارة الكويت اليوم بهدف التحشيد قبل تصويت رؤساء الاتحادات الخليجية الاثنين المقبل على هوية الدولة التي تستضيف بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها ال 25، والمؤمل اسنادها إلى العراق.

رغبة جماعية

ويتوقع أن تشمل الجولة كل دول الخليج العربي في ظل وجود رغبة شبه جماعية باسناد مهمة استضافة "خليجي25" إلى العراق، وتحديدا مدينة البصرة التي شهدت قبل أيام زيارة مهمة للجنة التفتيش التي قامت بالاطلاع التام على جميع مرافق ومنشآت وملاعب المدينة الرياضية في البصرة.

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