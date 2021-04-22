(فيديو) سموحة يلحق بالأهلي خسارته الأولى محلياً هذا الموسم.. والسبب الحارس

المصدر: أ ف ب

تلقى الأهلي حامل اللقب والمنتشي بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك الاحد الماضي 1-2، خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه سموحة بنتيجة 1-2 أمس الاربعاء في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الحادية عشر للدوري المصري لكرة القدم.

تقدم سموحة عن طريق محمد عبد الحليم "حليمو" (ق11) وعادل النتيجة للأهلي حسين الشحات (ق33) ثم أضاف حسام حسن هدف الفوز للضيوف (ق90+3).

بتلك النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 30 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر لكن الأهلي يملك مباراتين مؤجلتين، فيما رفع سموحة رصيده الى 27 نقطة تقدم بها للمركز الخامس.

هجوم ضاغط للأهلي كاد يسفر عن هدف مبكر بعدما تلقى محمد مجدي "افشة " تمريرة الشحات، انفرد بها، لكنه سدد الكرة بغرابة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهاني سليمان (ق7).

ورد سموحة بهجمة منظمة فوصلت الكرة داخل منطقة الجزاء لأحمد عبد القادر راوغ عمرو السولية ومرر عرضية سددها حليمو على يسار محمد الشناوي محرزا هدف التقدم لفريقه (ق11).

ضغط الأهلي بكامل خطوطه سعيا لتعديل النتيجة وبالفعل نجح الشحات في إحراز هدف التعادل مستغلا تمريرة السولية خلف دفاع سموحة سددها تمر من فوق الهاني سليمان (ق33).

وانقذ محمد الترهوني فريقه من هدف ثان لأصحاب الأرض (ق41) بعدما أبعد الكرة من أمام الشحات قبل أن يسددها في المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة خطف حسام حسن الكرة من منتصف الملعب وسددها في المرمى الخالي محرزا هدف الفوز لفريقه.

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