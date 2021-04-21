إيقاف كاظم لاعب الشرطة العراقي 3 مباريات آسيوية

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ايقاف لاعب نادي الشرطة العراقي، حسام كاظم، 3 مباريات وتغريمه 2000 دولار، على خلفية حصوله على بطاقة حمراء، وطرده في مباراة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني الأحد الماضي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وخسر الشرطة أمام الاستقلال بثلاثية نظيفة، وقبلها تعثر أمام الدحيل بالخسارة منه بهدفين دون رد في افتتاح مشواره.

وأصدر نادي الشرطة بياناً، أكد فيه، التقدم باستئناف لتخفيف العقوبة، نظراً لعدم تعمد اللاعب إصابة منافسه من فريق الاستقلال، وأوضح أن الاتحاد القاري، جمد مبلغ 1500 دولار من العقوبة المالية المفروضة على اللاعب، وسيحصل عليها الاتحاد في حال تكرار الحالة ذاتها من قبل اللاعب.

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