العربي الكويتي يقترب من «الحلم» بعد غياب 21 عاماً

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

اقترب قطار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الكويتي من محطة التتويج بلقب دوري stc الممتاز بعد غياب دام أكثر من 21 عاماً، بعدما تخطى منافسه كاظمة بثلاثة أهداف للمحترف الليبي السنوسي الهادي «هاتريك» مقابل هدفين واقتنص ثلاث نقاط غالية ليواصل بها تربعه على القمة منفرداً برصيد 29 نقطة متفوقاً على القادسية أقرب ملاحقيه بـ 8 نقاط، بينما توقف رصيد كاظمة عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وأكد أحمد النجار نائب رئيس جهاز الكرة في النادي العربي، أن لقب الدوري لم يحسم حتى الآن وأن هناك مباريات مهمة وقوية خلال الجولات المتبقية من عمر الدوري. وقال: الحماس الذي شهدته مباراة كاظمة أمر منطقي في ظل رغبة الفريق في الفوز للحفاظ على الصدارة، ونجحنا في حصد نقاط المباراة لمواصلة التقدم في سباق المنافسة، كما أن هناك أخطاء ظهرت في الأداء سيسعى الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة لعلاجها.

على جانب آخر، يصل الكويت في الرابعة عصر اليوم، أعضاء الوفد العراقي الخاص لدعم ملف استضافة البصرة لخليجي 25 ويتكون من عدنان درجال وزير الشباب والرياضة وأسعد العيداني محافظ البصرة، وإياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، وسيكون في استقباله عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، والدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة والشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

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