«فيفا» يضع خارطة جديدة للمريخ

المصدر: الخرطوم ـ حسن فاروق

أمن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على وضع خارطة طريق جديدة لنادي المريخ لإجازة النظام الأساسي للنادي، وتم التأمين على خارطة الطريق بعد اجتماع لجنة (الفيفا) مع الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم والأمين العام دكتور حسن أبو جبل، بمشاركة رئيس نادي المريخ آدم سودكال في الاجتماع من مكتبه.

وأوضح كمال شداد خلال الاجتماع أن الاتحاد السوداني أجل الجمعية العمومية لنادي المريخ بسبب الظروف الصحية، وقرار السلطات الصحية منع التجمعات بقرار خاص بمنع قيام الجمعية العمومية للنادي.

وفي نهاية الاجتماع كلفت لجنة الحكومة بـ«الفيفا» الأمين العام لاتحاد الكرة حسن أبو جبل بالتواصل مع السلطات الصحية والأمنية في السودان وضع خارطة طريق جديدة لإجازة النظام الأساسي وانتخاب مجلس إدارة جديد للمريخ بواسطته.

على جانب آخر، وافق أبو عاقلة عبد الله متوسط ميدان الهلال على طلب مجلس الإدارة القاضي بالبقاء في صفوف الفريق لفترة قادمة بعد نهاية عقده. وتأتي الخطوة عقب تدخل المريخ في الصفقة وتقديمه لعرض كبير للاعب. واشترط أبو عاقلة التقييم المناسب من قبل مجلس الإدارة مقابل تجديد عقده مع الهلال.

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