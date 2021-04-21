سرقة منزل رئيس ناد عراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

تعرض منزل نوزاد قادر رئيس نادي كركوك العراقي للسرقة من قبل مجموعة ترتدي زيا عسكريا والاقنعة، داهت المنزل عنوة رغم وجود قادر وعائلته في داخل المنزل.

بعثرة المحتويات

وبعد بعثرة غالبية محتويات المنزل الواقع في منطقة شوان على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك واربيل، سرقت المجموعة سيارة دفع رباعي يملكها قادر، إضافة إلى الاستحواذ على مبلغ مالي يقدر ب ٣ آلاف دولار أميركي، ومسدس شخصي، وهواتف نقالة.

ملابس عسكرية

ودعا نوزاد قادر إلى سرعة القبض على المجموعة، واستعادة حاجياته المسروقة، مبينا أن أفرادها يتكلمون اللغة الكردية، وأنهم يرتدون الملابس العسكرية.

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