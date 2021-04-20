ناد مصري يرحب بالمشاركة في «دوري السوبر الأوروبي»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن ناد مصري عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، استعداده للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، وهو الدوري الذي أثار أزمة على الساحة الكروية الدولية خلال الأيام الماضية، بعد رغبة العديد من أكبر الأندية الأوروبية تدشين البطولة الجديدة بحثاً عن مقابل مادي كبير.

نادي أسوان، الكائن في صعيد مصر، يلعب بالدوري المحلي الممتاز هذا الموسم، ويحتل المركز الـ12 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، وقد نشر النادي على سبيل المزاح، صورة تجمع شعار النادي مع شعار البطولة الأوروبية، وأرفقها بتعليق قال فيه: «نعلن جاهزيتنا لتحدّ جديد، وخوض منافسات دوري السوبر الأوروبي».

وأعلن 12 نادياً كبيراً في القارة الأوروبية، الأحد، إطلاق دوري السوبر الأوروبي، بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، والأندية هي: ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس من (إيطاليا)، وأرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير من (إنجلترا)، وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد من (إسبانيا).

فيما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية، كما هدد الاتحاد الأوروبي «يويفا» بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في السوبر الأوروبي.

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