200 ألف من الأهلي السوداني للتعاقد مع بيتر

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حدد نادي الأهلي مروي مبلغ 200 ألف دولار كحد أقصى للتعاقد مع لاعب الفريق وحارس المرمى أحمد بيتر، وأكد النادي أن مفاوضات الهلال والمريخ لضمه ليست جادة.

وقال رئيس أهلي مروي عبد المنعم أبو حجل في تصريحات إعلامية: «إن المفاوضات تتجدد في أوقات كثيرة وتتوقف على نحوٍ مفاجئ»، مضيفاً أن نادي الهلال يظهر عندما يعود المريخ إلى التفاوض.

فيما تعاقد نادي الأمل عطبرة مع المدرب محمد الطيب مورينهو حتى نهاية الموسم خلفاً لكفاح صالح الذي انتقل إلى تدريب الشرطة القضارف.

وفي سياق آخر أكدت تقارير إخبارية دخول نادي المريخ في مفاوضات جادة مع لاعب الهلال أبو عاقلة عبد الله، ورصد مبلغاً كبيراً لضمه، وفي المقابل يعمل نادي الهلال على تجديد التعاقد مع لاعبه.

وينتهي عقد اللاعب أبو عاقلة عبد الله مع الهلال في يونيو المقبل.

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