جلطة دماغية تصيب لاعباً عراقياً

المصدر: دبي - علي شدهان

أصيب مصطفى سعدون حارس مرمى منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، وفريق النفط أحد أبرز فرق الدوري العراقي الممتاز، بجلطة دماغية مفاجئة قبيل بدء الوحدة التدريبية لفريقه البغدادي.

مدينة الطب

ونُقل سعدون مباشرة إلى مدينة الطب في العاصمة بغداد لتلقي العلاج اللازم من قبل نخبة من الأطباء الاختصاص.

قبل التدريبات

وقبيل خوضه التدريبات، سقط سعدون مغشيا عليه، وسط قلق عارم انتاب زملائه، قبل أن يُسارع الجهاز الطبي لفريق النفط بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

حالة قلق

وسادت أجواء الوسط الكروي العراقي، حالة من القلق، مع سيل من المناشدات لوزيري الشباب والرياضة والصحة واتحاد كرة القدم بحتمية التحرك العاجل لإنقاذ حياة اللاعب، وتوفير أفضل سبل العلاج له في أسرع وقت سواء داخل أو خارج العراق.

عمل الخير

وعرف عن مصطفى سعدون، حبه لعمل الخير وإطلاق المباريات الإنسانية الطوعية، خصوصا مع أولئك الذين تعرضوا للإصابة بوباء "كورونا".

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