«أمين مال» الاتحاد السوداني مطلوب القبض عليه

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أكد البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، أنهم شرعوا في تحريك إجراءات أمر قبض ضد أسامة عطا المنان أمين مال الاتحاد السابق فيما يختص بالشيكات المرتدة لمديونيات سابقة عليه، باليورو والجنيه السوداني والدولار.

وأضاف رئيس الاتحاد أنهم كلفوا مولانا حسب الرسول إدريس المحامي لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها حظر السفر إلى حين السداد.على صعيد ذي صلة، قال البروفيسور كمال شداد:

«الوعود التي تلقوها من أسامة عطا المنان حول مبالغ أخرى نالها في تأشيرات دخول المنتخب إلى غانا، وتأكيد بعض الجهات على إجراء تسوية على ضوئها منحوا إذناً لأسامة عطا المنان بفترة سماح يتم من خلالها الرد على خطابهم حول استرداد الأموال». وأضاف: «قررنا فتح بلاغ جديد بعد عدم التزام أسامة عطا المنان برد المبالغ التي نالها علاوة على الرسوم المحددة بدون وجه حق».

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