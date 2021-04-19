لاعبو الزمالك يرفضون تناول "البيتزا" بعد خسارة القمة

المصدر: البيان الإلكتروني

اضطر عمال غرف ملابس الزمالك إلى إعادة كراتين البيتزا إلى الحافلة التى تقل الفريق، وكانوا قد اصطحبوها قبل المباراة إلى غرف ملابس اللاعبين للاحتفال بها حال الفوز في قمة الدوري على الأهلي.



وخسر الزمالك من الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.



كان لاعبو الزمالك يخططون للاحتفال بالبيتزا حال الفوز في القمة، ولكن الخسارة تسببت في حالة من الحزن وإعادة كراتين البيتزا إلى الاتوبيس الخاص بالفريق الـبيض، بحسب "اليوم السابع".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز