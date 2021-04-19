محامٍ يدّعي تمثيل المريخ لدى «فيفا»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

نفى نادي المريخ علاقته بمحامٍ يدعى طارق حسن ادعى تمثيل النادي السوداني أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وكشف رئيس النادي آدم سوداكال في بيان باسمه عن تلقيهم بريداً إلكترونياً من «فيفا» يستفسر عن علاقتهم وعلاقة الاتحاد السوداني لكرة القدم بالمحامي طارق حسن، وأضاف البيان: قمنا بالرد خلال دقائق فقط على خطاب للفيفا أوضحنا فيه أن لا علاقة لنا من قريب أو بعيد بهذا الشخص وأن نادي المريخ لم يفوض أي جهة لتمثيله قانونياً، وأشار البيان: رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور كمال شداد رد أيضاً بخطاب يوضح فيه عدم علاقة هذا الشخص بالاتحاد أو تمثيله قانونياً، وشدد البيان أن رئيس نادي المريخ هو الوحيد المخول بتمثيل النادي قانونياً في الداخل والخارج.

وفي القطب الآخر للقمة السودانية منح البرتغالي ريكاردو المدير الفني لنادي الهلال، المدافع الإيفواري محمد واتارا متوسط الدفاع فرصة أخيرة بعد ما قرر الإبقاء عليه وحيداً من بين جميع اللاعبين الأجانب في كشوفات الهلال، وأفادت تقارير صحفية أن البرتغالي طالب واتارا بضرورة إنقاص وزنه، والتحرك داخل الملعب بسرعة.

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