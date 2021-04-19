وزير الرياضة المصري يتعرض لحادث سير

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أمس لحادث سير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، خلال توجهه إلى محافظة البحيرة، لإجراء جولة تفقدية وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، وأكد محمد فوزي، المتحدث باسم الوزارة، أنه تم نقل الدكتور أشرف صبحي إلى أحد المستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر، ومن المتوقع خروجه منها بعد عمل الإسعافات اللازمة، فيما أكد الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ في المستشفى إصابة الوزير ببعض الكدمات السطحية، وان حالته مستقرة ومطمئنة.

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